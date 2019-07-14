Libya'da UMH'den Hafter güçlerine hava operasyonu

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, General Halife Hafter güçlerine ait Giryan kenti güneyindeki ikmal hattı ile başkent Trablus'un güneyindeki operasyon odasına hava saldırısı düzenledi.

UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonuna ait internet sitesindeki açıklamada, başkentin güneyinde Hafter güçlerine ait operasyon odası ile Giryan kenti güneyindeki ikmal hattının hava kuvvetlerince vurulduğu belirtildi.

Öte yandan Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının da UMH güçlerinin kontrolündeki Giryan kentine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.

Aradan geçen iki ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanamamış ancak 26 Haziran'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA