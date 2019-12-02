Libya'da UMH'den, Hafter destekçilerinin saldırısına kınama

02.12.2019 05:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 05:10

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter destekçilerine ait savaş uçaklarının, başkent Trablus'a düzenlediği hava saldırısını kınadı.

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırı kınanarak, bunun savaş suçu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, sivilleri korkutmayı amaçlayan bu tür suç unsuru taşıyan eylemlere karşı sorumluluğu üstlenme çağrısı yapıldı.

Hafter destekçilerine ait savaş uçaklarının, dün Trablus'a düzenlediği hava saldırısında 5 çocuk ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA