Libya'da Umh'den BM'ye "Uluslararası Komite" Çağrısı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Birleşmiş Milletler'e (BM), UMH'ye bağlı Merkez Bankası ile Beyda kentindeki "paralel" Merkez Bankasının işlemlerinin gözden geçirilmesi için uluslararası bir komite kurulması çağrısında bulundu.

Serrac'ın basın ofisinin açıklamasında, BM'ye mektup gönderildiği ve UMH'ye bağlı Merkez Bankası ile Tobruk kentindeki "paralel" Merkez Bankasının işlemlerinin gözden geçirilmesi için uluslararası bir komite kurulması çağrısı yapıldığı bilgisi verildi.

Mektupta, şunlar kaydedildi:

"Hükümet, krizlerin çözümü için hükümetin reform paketlerini uygulamaya başlarken, Petrol Hilali Bölgesi'nde çıkan olaylar neticesinde petrol ihracatı durdu. Bu da ülkeyi ekonomik açıdan çöküşün eşiğine getirdi. Bu bağlamda BM Güvenlik Konseyinden, doğruluk ve şeffaflık ilkesine ulaşmak için uluslararası ekonomi kuruluşlarının yardımıyla acilen uluslararası teknik bir heyet kurmasını ve Trablus'taki Merkez Bankası ile Beyda kentindeki Merkez Bankasının gelir, gider ve tüm işlemlerini gözden geçirmesini istiyoruz."

UMH mektubunda bu adımın, ülkedeki ekonomi kurumlarının bilgi eksikliği olmayan sağlam bir zemin üzerinde birleşmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin desteklediği General Halife Hafter, Trablus'taki Merkez Bankasının, "petrol gelirleriyle" Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenleyen silahlı gruplara destek verdiğini iddia etmişti. Bunun üzerine Hafter'in ele geçirilen petrol limanlarının Trablus'taki UMH'ye değil, Tobruk yönetimine bağlı petrol kurumuna devredilmesine karar verildiği duyurulmuştu.

Eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran öncülüğündeki silahlı grupların geçen ay Hafter güçlerinin kontrolündeki Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenlemesinin ardından taraflar arasında çatışmalar yaşanmış, Cedran'a bağlı güçler bazı bölgeleri ele geçirmişti.

Ardından savaş uçaklarının da katıldığı karşı operasyonlar sonucunda Hafter'e bağlı güçler 21 Haziran'da Petrol Hilali Bölgesi'nde kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu.