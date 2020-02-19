Libya'da UMH, Cenevre'deki askeri komite toplantısına katılımını askıya aldı
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Libya'da UMH, Cenevre'deki askeri komite toplantısına katılımını askıya aldı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+5 formatında planlanan askeri komite toplantısına katılımını askıya aldı

19.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:49
Libya'da UMH, Cenevre'deki askeri komite toplantısına katılımını askıya aldı

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin kentindeki 5+5 formatında planlanan askeri komite toplantısına katılımını askıya aldı.


Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başkent Trablus'taki sivil tesisler hedef alınarak ateşkes bir kez daha ihlal edildi. Bu sefer hedef Mitiga Havalimanı değil Trablus Limanı'ydı." ifadesine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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