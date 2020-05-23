Libya'da UMH birlikleri iki kritik bölgeyi daha Hafter güçlerinden kurtardı
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Libya'da UMH birlikleri iki kritik bölgeyi daha Hafter güçlerinden kurtardı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükumeti(UMH) birliklerinin 'Öfke Volkanı' operasyonu devam ediyor.

Libya'da UMH birlikleri iki kritik bölgeyi daha Hafter güçlerinden kurtardı
23.05.2020 03:36 | Son Güncelleme: 23.05.2020 03:39

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükumeti(UMH)  birliklerinin 'Öfke Volkanı' operasyonu devam ediyor. UMH ordusu, iki kritik bölgeyi ele geçirdi. 

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneybatısındaki Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak için başlattığı 'Öfke Volkanı' operasyonu devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın Ulusal Mutabakat Hükumeti (UMH) yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre UMH ordusu, Vatiyye Askeri Üssü'nün güneyinde bulunan Badr ve Tiji kasabalarının ardından, Al-Khalah ve Salah Al-Din bölgesinin de Hafter'e bağlı güçlerden kurtarıldığını bildirdi.


Kaynak: DHA

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