Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti askeri üsse operasyon düzenledi
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Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti askeri üsse operasyon düzenledi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti askeri üsse operasyon düzenledi
05.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:07

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, ülkenin batısında bulunan Al-Wattia askeri üssünü kontrol altına almak için askeri operasyon düzenledi.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, ülkenin batısında bulunan Al-Wattia askeri üssünü kontrol altına almak için askeri operasyon düzenledi.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Hafter'ın son büyük askeri bölgesi olan Al-Wattia hava üssünü ele geçirmek için operasyon başlattı. Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinden bir askeri kaynak, Al-Wattia üssünün çevresindeki Zirir bölgesinin kontrol altına alındığını ve askeri güçlerin Trablus'un 140 kilometre güneybatısında bulunan geniş bir alana uzanan üs kapısına ilerlediğini söyledi.

Hafter güçleri ise Libya Ulusal Mutabakat Hükümetini engellemeye çalıştı. Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter güçlerine ait bir askeri aracın imha edildiğini açıkladı.

Öte yandan 30 Nisan'da Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LNA) Sözcüsü Ahmed Al-Mismari yaptığı açıklamada, insani gerekçelerle Ramazan ayı boyunca ateşkes ilan ettiklerini belirtmiş, Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter güçlerine güvenmediğini ifade ederek tek taraflı olarak ilan edilen ateşkesi reddetmişti. - TRABLUS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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