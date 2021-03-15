Son dakika haberi... Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti yemin etti
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Son dakika haberi... Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti yemin etti

15.03.2021 19:58 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:26
Son dakika haberi... Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti yemin etti

Son dakika haber... Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve kabinesi Temsilciler Meclisi'nin Tobruk'ta düzenlenen oturumunda yemin etti.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve kabinesi Temsilciler Meclisi'nin Tobruk'ta düzenlenen oturumunda yemin etti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kurduğu yeni hükümet 10 Mart'ta Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu almıştı. Dibeybe ve 26 bakandan oluşan kabinesi Temsilciler Meclisi'nin Tobruk'ta düzenlenen oturumunda yemin etti.

Parlamento Başkanı Aguila Saleh yaptığı açıklamada, parlamentonun anayasal olarak Ulusal Birlik Hükümetinin görevlerini yerine getirmesini sağladığını belirterek, tüm Libyalılar ve Ulusal Birlik Hükümeti için yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Saleh ayrıca, tüm Libyalıları Libya'nın ilerlemesi için geçmişi unutmaya ve yeniden inşa etmeye çağırdığını belirtti.

Geçtiğimiz şubat ayında Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda ülkede 24 Aralık 2021'de genel seçimlerin düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

(Islam Alastrash/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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