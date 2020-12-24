Libya'da ülkenin düşman işgalinden kurtuluşunun 69'uncu yıl dönümü kutlandı
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Libya'da ülkenin düşman işgalinden kurtuluşunun 69'uncu yıl dönümü kutlandı

24.12.2020 22:07 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:10
Libya'da ülkenin düşman işgalinden kurtuluşunun 69'uncu yıl dönümü kutlandı

Libya'nın İtalya işgalinden kurtuluşunun 69'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

Libya'nın İtalya işgalinden kurtuluşunun 69'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın katılımıyla, Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Serhat Aksen de katıldı.

Başbakan Serrac, törende yaptığı konuşmada, "Babalarımız ve evlatlarımızın Şubat devriminde (Kaddafi rejiminin düşmesi), Sirte'nin DEAŞ'tan temizlenmesi ve Öfke Volkanı Operasyonu'nda gösterdikleri fedakarlıklar ölümsüzlüğünü koruyacak." dedi.

Serrac, Libya'daki krizin sona ermesinin zamanının geldiğini, ülkenin işgalden kurtuluşunun bir sonraki yıl dönümünde Libyalıların seçim düğününü kutlayacağını söyledi.

Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, tüm Libya halkının bağımsızlık yıl dönümünün kutlandığı belirtildi.

BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, Libya'da genel seçimlerin ülkenin düşman işgalinden kurtulduğu güne denk gelen 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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