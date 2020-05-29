Libya'da UHM güçleri stratejik noktaları kontrol altına aldı
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Libya'da UHM güçleri stratejik noktaları kontrol altına aldı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler Trablus Havalimanı çevresinde bulunan stratejik noktaları kontrol altına aldı.

Libya'da UHM güçleri stratejik noktaları kontrol altına aldı
29.05.2020 19:21 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:21

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler Trablus Havalimanı çevresinde bulunan stratejik noktaları kontrol altına aldı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçlerin ilerleyişi devam ediyor. UMH Askeri Birlikleri Resmi Sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı açıklamada UHM güçleri başkent Trablus'un güneyinde bulunan Trablus Havalimanı çevresindeki stratejik noktaların kontrol altına alındığını duyurdu. Kanunu, Darbeci General Hafter'e bağlı milislerin bölgeden temizlendiğini aktardı.

Öte yandan UHM güçleri Kazirma bölgesinin büyük bölümünde kontrolü sağlarken, Trablus'un güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesine saldırı başlattı. - TRABLUS

Kaynak: İHA

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