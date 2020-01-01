Libya'da Türkiye karşıtı cephede savaşan General Hafter'in silahlı gücü ne kadar?
Haberler » Dünya » Libya'da Türkiye karşıtı cephede savaşan General Hafter'in silahlı gücü ne kadar? - Haberler

Libya'da Türkiye karşıtı cephede savaşan General Hafter'in silahlı gücü ne kadar?

Hafter'e bağlı birlikler Libya Ulusal Ordusu adı altında toplanıyor. Ordunun merkezinde Hafter'in oğlu Halid Hafter tarafından kumanda edilen 106. Tugay bulunuyor.

01.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:07
Libya'da Türkiye karşıtı cephede savaşan General Hafter'in silahlı gücü ne kadar?

, hükümetine destek için 'ya asker gönderilmesini öngören tezkereyi oylamaya hazırlanıyor. TBMM'nin onay vermesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya'da Tabruk merkezli General Hafter güçlerine karşı Trablus'u savunması bekleniyor.


Hali hazırda Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Fransa'nın desteğini alan Hafter'in silahlı gücü ne kadar? Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler