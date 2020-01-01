Libya'da Türkiye karşıtı cephede savaşan General Hafter'in silahlı gücü ne kadar?

01.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:07

Türkiye, Trablus hükümetine destek için Libya'ya asker gönderilmesini öngören tezkereyi oylamaya hazırlanıyor. TBMM'nin onay vermesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya'da Tabruk merkezli General Hafter güçlerine karşı Trablus'u savunması bekleniyor.



Hali hazırda Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Fransa'nın desteğini alan Hafter'in silahlı gücü ne kadar? Euronews.com'da Görüntüle