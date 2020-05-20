Libya'da Türk SİHA'sı ile vurulan Pantsir'e dair operasyon odasının görüntüleri paylaşıldı
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Libya'da Türk SİHA'sı ile vurulan Pantsir'e dair operasyon odasının görüntüleri paylaşıldı

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Hafter'e karşı başlattığı operasyon devam ediyor.

Libya'da Türk SİHA'sı ile vurulan Pantsir'e dair operasyon odasının görüntüleri paylaşıldı
20.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:01

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Hafter'e karşı başlattığı operasyon devam ediyor. Operasyon kapsamında, Türk SİHA'ları ile vurulan Pantsir'e dair operasyon odası fotoğrafları paylaşıldı.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneybatısındaki Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almasının ardından, Terhune'ye başlatılan operasyon da devam ediyor. Demirören Haber Ajansı'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, operasyonlar kapsamında Türk SİHA'ları ile vurulan Pantsir hava savunma sistemine dair operasyon odası fotoğrafları paylaşıldı.

TERHUNE'DEKİ HAFTER GÜÇLERİ HEDEF ALINIYOR

DHA'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Terhune'ye başlatılan operasyon devam ediyor. Operasyon kapsamında droneların Terhune kentindeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı hava savunma sistemlerini hedef aldığı ifade edildi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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