22.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:15

Libya'da Türk mürettebatın bulunduğu gemiye müdahale

Libya (DHA) ? Libya'da BM'nin tanımadığı Hafter'e bağlı bir deniz muharebe aracı, Libya karasularında içinde Türk mürettebatın da bulunduğu gemiyi durdurdu. Petrol taşıdığı belirtilen Greneda bandıralı geminin limana çekildiği belirtilirken o anlara dair görüntüler, muharebe aracındakiler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: DHA

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