Libya'da türk mürettebatın bulunduğu gemiye müdahale
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Libya'da türk mürettebatın bulunduğu gemiye müdahale

Libya'da Türk mürettebatın bulunduğu gemiye müdahaleLibya (DHA) ? Libya'da BM'nin tanımadığı Hafter'e bağlı bir deniz muharebe aracı, Libya karasularında içinde Türk mürettebatın da bulunduğu gemiyi durdurdu.

22.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:15
Libya'da türk mürettebatın bulunduğu gemiye müdahale

'da Türk mürettebatın bulunduğu gemiye müdahale

Libya () ? Libya'da BM'nin tanımadığı Hafter'e bağlı bir deniz muharebe aracı, Libya karasularında içinde Türk mürettebatın da bulunduğu gemiyi durdurdu. Petrol taşıdığı belirtilen Greneda bandıralı geminin limana çekildiği belirtilirken o anlara dair görüntüler, muharebe aracındakiler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Libya'da türk mürettebatın bulunduğu gemiye müdahale
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