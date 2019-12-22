Libya'da türk mürettebatın bulunduğu gemiye müdahale
Libya'da Türk mürettebatın bulunduğu gemiye müdahaleLibya (DHA) ? Libya'da BM'nin tanımadığı Hafter'e bağlı bir deniz muharebe aracı, Libya karasularında içinde Türk mürettebatın da bulunduğu gemiyi durdurdu.
Libya'da Türk mürettebatın bulunduğu gemiye müdahale
Libya (DHA) ? Libya'da BM'nin tanımadığı Hafter'e bağlı bir deniz muharebe aracı, Libya karasularında içinde Türk mürettebatın da bulunduğu gemiyi durdurdu. Petrol taşıdığı belirtilen Greneda bandıralı geminin limana çekildiği belirtilirken o anlara dair görüntüler, muharebe aracındakiler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.