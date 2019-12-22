Libya'da Türk mürettebatın bulunduğu gemiye müdahale
Libya'da BM'nin tanımadığı Hafter'e bağlı bir deniz muharebe aracı, Libya karasularında içinde Türk mürettebatın da bulunduğu gemiyi durdurdu.
Libya'da BM'nin tanımadığı Hafter'e bağlı bir deniz muharebe aracı, Libya karasularında içinde Türk mürettebatın da bulunduğu gemiyi durdurdu. Petrol taşıdığı belirtilen Greneda bandıralı geminin limana çekildiği belirtilirken o anlara dair görüntüler, muharebe aracındakiler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------Deniz muharebe aracı ve içindeki mürettebatGemiye yaklaşılması
Mürettebatla konuşmaları