Libya'da Türk mürettebatın bulunduğu gemiye müdahale
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Libya'da Türk mürettebatın bulunduğu gemiye müdahale

Libya'da BM'nin tanımadığı Hafter'e bağlı bir deniz muharebe aracı, Libya karasularında içinde Türk mürettebatın da bulunduğu gemiyi durdurdu.

22.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:58
Libya'da Türk mürettebatın bulunduğu gemiye müdahale

'da BM'nin tanımadığı Hafter'e bağlı bir deniz muharebe aracı, Libya karasularında içinde Türk mürettebatın da bulunduğu gemiyi durdurdu. Petrol taşıdığı belirtilen Greneda bandıralı geminin limana çekildiği belirtilirken o anlara dair görüntüler, muharebe aracındakiler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Deniz muharebe aracı ve içindeki mürettebatGemiye yaklaşılması

Mürettebatla konuşmaları


Kaynak: DHA
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