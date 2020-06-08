Libya'da Tuareglerin yaşadığı Avbari'deki askeri oluşumlar hükümete desteğini açıkladı
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Libya'da Tuareglerin yaşadığı Avbari'deki askeri oluşumlar hükümete desteğini açıkladı

Libya'nın güneyinde Tuareglerin yaşadığı Avbari beldesinde bulunan farklı silahlı gruplar Libya hükümetini desteklediklerini duyurdu.

Libya'da Tuareglerin yaşadığı Avbari'deki askeri oluşumlar hükümete desteğini açıkladı
08.06.2020 18:03 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:03

Libya'nın güneyinde Tuareglerin yaşadığı Avbari beldesinde bulunan farklı silahlı gruplar Libya hükümetini desteklediklerini duyurdu.

Libya hükümetinin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyon basım birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, Avbari'de bulunan "Libya ordusu mensupları, devrimci birlikler ve takviye güçlerin tamamı" Libya hükümetini desteklediklerini duyurdu.

Yayımlanan ortak bildiride, "Uluslararası toplum tarafından tanınan Libya hükümetine olan desteğimizi ve bağlılığımızı yeniliyoruz. Vatanın egemenliği ve devletin otoritesinin Libya topraklarında tekrar sağlanması için mücadeleye hazır olduğumuzu ilan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bildiride Trablus'a saldıranlara karşı Libya ordusunun kazandığı zaferleri tebrik eden Avbari silahlı oluşumları, Libya topraklarının bölünmez bir bütün olduğunun altını çizdi.

Başkent Trablus'un 971 kilometre güneyinde yer alan 35 bin nüfuslu Avbari'de bir sivil havaalanı bulunuyor. Havaalanı iç savaş nedeniyle kullanılamıyor.

Burada nüfusun çoğunluğunu "Sahra Çölü'nün kadim sahipleri" ve "mavi giyinenler" olarak bilinen Tuaregler oluşturuyor. Tuaregler, binlerce yıllık milli kimlikleri, farklı örf ve adetleri, bedevi yaşam biçimleri ve kadınlara verdikleri değerle gizemli ve özgün bir topluluk olarak biliniyor.

Ne olmuştu?

Geçen 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonu başlatan Libya ordusu, Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün ardından geçen Çarşamba günü başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında kontrolü sağladı.

Libya ordusu geçen 5 Haziran Cuma günü Terhune kentini ele geçirmiş ?Cumartesi günü ise, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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