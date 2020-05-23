Libya'da Trablus'un doğusunda çatışmalar sürüyor Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'un merkezinin yaklaşık 8 kilometre doğusunda yer alan Mitiga Uluslararası Havalimanı'na giriş yaptı.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'un merkezinin yaklaşık 8 kilometre doğusunda yer alan Mitiga Uluslararası Havalimanı'na giriş yaptı. UMH güçleri ve Hafter'e bağlı milisler arasında çatışmaların sürdüğü belirtildi.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birliklerin, başkent Trablus'un merkezinin yaklaşık 8 kilometre doğusunda yer alan Mitiga Uluslararası Havaalanı'na giriş yaptığı duyuruldu. Demirören Haber Ajansı'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, UMH ordusu ile gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin arasındaki çatışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA