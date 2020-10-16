Libya'da Trablus-Bingazi uçuşları yeniden başladı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırıları nedeniyle bir yılı aşkın süredir yapılamayan Trablus-Bingazi uçuşları yeniden başladı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırıları nedeniyle bir yılı aşkın süredir yapılamayan Trablus-Bingazi uçuşları yeniden başladı.

Libya el-Ahrar televizyonunun haberine göre, bir yılı aşkın bir sürenin arından Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda kalkan bir uçak Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'na indi.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Bingazi'de bulunan Benina Uluslararası Havalimanı, Hafter'in Nisan 2019'da başkent Trablus'a başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak kapatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu