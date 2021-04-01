Libya'da toplumsal barışın sağlanması için "Ulusal Uzlaşı Komisyonu" kurulması planlanıyor
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Libya'da toplumsal barışın sağlanması için "Ulusal Uzlaşı Komisyonu" kurulması planlanıyor

Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel
Libya'da toplumsal barışın sağlanması için 'Ulusal Uzlaşı Komisyonu' kurulması planlanıyor

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, toplumsal barışın tesisi amacıyla "Ulusal Uzlaşı Komisyonu" kurulması konusunda Libyalı uzmanlarla görüştü.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, toplumsal barışın tesisi amacıyla "Ulusal Uzlaşı Komisyonu" kurulması konusunda Libyalı uzmanlarla görüştü.

Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre Menfi, Trablus'taki ofisinde gerçekleşen görüşmede Libya'da toplumsal barış ve insan haklarının sağlanması noktasında ulusal uzlaşının önemini vurguladı.

Menfi, komisyon üyelerinin seçimine toplumun tüm kesimlerinin dahil edilmesi gerektiğini belirterek, Libyalıların "ulusal uzlaşının gerekliliği ve önemi" konusunda bilgilendirilmesinin zorunluluğuna dikkati çekti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Libya'nın geleceği ve ilerlemesi, ulusal uzlaşı ve adaletle yaralarını sarabilmesine bağlı." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantısında, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa ise Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantılarında alınan kararlar uyarınca geçici yönetimin ülkede ulusal uzlaşı konusunda çalışmalar yapması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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