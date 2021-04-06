Libya'da toplumsal barış için Ulusal Uzlaşı Komisyonu kuruldu
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Libya'da toplumsal barış için Ulusal Uzlaşı Komisyonu kuruldu

Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Libya'da toplumsal barış için Ulusal Uzlaşı Komisyonu kuruldu

Libya Başkanlık Konseyi, toplumsal barışın tesisine hizmet edecek Ulusal Uzlaşı Komisyonunun kurulduğunu duyurdu.

Libya Başkanlık Konseyi, toplumsal barışın tesisine hizmet edecek Ulusal Uzlaşı Komisyonunun kurulduğunu duyurdu.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi, başkan yardımcıları Musa el-Kuni ve Abdullah el-Lafi ile başkent Trablus'ta basın toplantısı düzenledi.

Menfi burada yaptığı konuşmada, ülkenin uzun bir süreden beri beklediği adımın atıldığını ve Libya halkını bir araya getirecek ulusal uzlaşı projesinin hayata geçirildiğini belirtti.

Libyalıları bir araya getirecek ve aralarında adaleti sağlayacak Ulusal Uzlaşı Komisyonunun kurulduğunu ifade eden Menfi, komisyonun yapısı ve faaliyetlerine ilişkin bilgi vermedi.

Menfi, Başkanlık Konseyinin, 24 Aralık'ta ülkede seçimlerin yapılmasını umduğunu sözlerine ekledi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi 1 Nisan'da, Ulusal Uzlaşı Komisyonu kurulması konusunda Libyalı uzmanlarla bir araya gelmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantısında, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa ise Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Libya Siyasi Diyalog Forumu toplantılarında alınan kararlar uyarınca geçici yönetimin ülkede ulusal uzlaşı konusunda çalışmalar yapması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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