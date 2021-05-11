Libya'da toplu bulunan mezarlarda artış
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Libya'da toplu bulunan mezarlarda artış

Libya'da toplu bulunan mezarlarda artış
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Libya ordusunun, Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'yı Haziran 2020'de kurtarmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıda toplu mezarda şu ana kadar 120 cesede ulaştı.

Libya ordusunun, Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'yı Haziran 2020'de kurtarmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıda toplu mezarda şu ana kadar 120 cesede ulaştı.

Libya hükümeti, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde her hafta yeni mezar buluyor. Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Bulma Kurumu Başkanı Kemal Ebubekir, ilk defa kadın ve çocukların da bulunduğu mezarlara rastladıklarını söyledi. En az 120 cansız bedene ulaştıklarını kaydeden Ebubekir, "Terhune'de gördüklerimiz ancak katliam olarak tanımlanabilir" diye konuştu. Uluslararası Ceza Mahkemesi, 22 Haziran 2020'de yaptığı açıklamada, Terhune'deki toplu mezarlara ilişkin başsavcılığa güvenilir bilgiler ulaştığını kaydetmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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