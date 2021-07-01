Libya'da toplanan Askeri Forum seçimlerde halkın taleplerini karşılamayacak anayasal temele karşı
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Libya'da toplanan Askeri Forum seçimlerde halkın taleplerini karşılamayacak anayasal temele karşı

Libya'da toplanan Askeri Forum seçimlerde halkın taleplerini karşılamayacak anayasal temele karşı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Libya'da Temsilciler Meclisi üyeleri ile ordudan komutanların katıldığı Askeri Forum, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de yapılan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) oturumlarında, 24 Aralık seçimleriyle ilgili olarak halkın isteklerini karşılamayacak bir anayasal temel...

Libya'da Temsilciler Meclisi üyeleri ile ordudan komutanların katıldığı Askeri Forum, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de yapılan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) oturumlarında, 24 Aralık seçimleriyle ilgili olarak halkın isteklerini karşılamayacak bir anayasal temel üzerinde anlaşmaya varılmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Kemal el-Cemel başkanlığındaki Libya Temsilciler Meclisi Savunma ve Ulusal Güvenlik Komisyonunun yanı sıra Meclis Başkan Yardımcısı Fevzi en-Nuveyri, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, 5+5 Ortak Askeri Komitesi üyesi Ahmed Ebu Şahme ve ordudan komutanlar, başkent Trablus'ta bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, LSDF oturumlarında, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in seçimlerde aday olmasına olanak tanıyan bir anayasal temelin kabul edilmesi yönündeki endişeler değerlendirildi.

Askeri Forum'dan yapılan yazılı açıklamada, LSDF oturumlarında, seçimler için Libya halkının taleplerini karşılamayacak, anayasal ve demokratik süreci gözetmeyecek hiç bir anayasal temelin kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, seçimlerin başarıyla tamamlanabilmesi için öncelikle ordunun tek çatı altında birleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantı sonrasında AA muhabirine konuşan Kemal el-Cemel, Hafter'e bağlı milisleri, Başkanlık Konseyinin talimatlarına bağlı kalmaya ve diğer tarafları provoke edecek hareket ve açıklamalardan kaçınmaya çağırdı.

LSDF toplantılarına öncülük eden ülke ve kurumları, askeri kurumları tek çatı altında birleştirme konusunda baskı yapmamakla eleştiren Cemel, mevcut durumun seçimlerin yapılamamasına ya da kötü sonuçlar doğurmasına sebep olabileceği uyarısında bulundu.

UNSMIL tarafından Libya'nın farklı siyasi ve sosyal kesimlerini temsilen seçilen 75 üyeli LSDF, 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento ve başkanlık seçimlerinin hukuki altyapısını görüşmek üzere 28 Haziran'da İsviçre'de toplandı. Toplantının 1 Temmuz'da sona ermesi planlanıyor.

Libya'da siyasi diyalog süreci

BM öncülüğünde Libya krizine siyasi çözüm için başlatılan LSDF'nin Tunus'ta Kasım 2020'deki ilk toplantısı sonucunda 24 Aralık'ta seçimlere gidilmesi kararı çıkmıştı.

LSDF üyelerinin 5 Şubat'ta Cenevre'de yaptığı oylama sonucunda da yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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