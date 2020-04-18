Libya'da Terhune'ye ilerleyen UMH güçleri 102 Hafter milisini esir aldı
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Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Libya, Güncel

Libya'da Terhune'ye ilerleyen UMH güçleri 102 Hafter milisini esir aldı

Libya'da, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler Terhune'yi geri almak için başlattığı operasyonda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı 102 milisi esir aldı.

18.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 18.04.2020 19:14
Libya'da Terhune'ye ilerleyen UMH güçleri 102 Hafter milisini esir aldı

Libya'da, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler Terhune'yi geri almak için başlattığı operasyonda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı 102 milisi esir aldı.

Öfke Volkanı Operasyonu Medya Merkezi'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Terhune'ye doğru ilerleyen UMH güçlerinin 102 Hafter milisini esir aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, UMH güçlerinin 1 Howitzer top, 4 tank, 4 askeri araç ve 1 havan topu da ele geçirdiği aktarıldı.

Terhune'de BAE'ye ait bir zırhlı araç vuruldu

Öte yandan, Öfke Volkanı Operasyonu Medya Merkezi'nin Facebook hesabında yer alan bir diğer açıklamaya göre, UMH askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, savaş uçaklarının Terhune kentinde Hafter milislerine ait silahlı bir aracı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir zırhlıyı vurduğu belirtildi.

UMH'ye bağlı silahlı birlikler Terhune'yi Hafter milislerinden geri almak için sabah saatlerinde operasyon başlatmış ve kent merkezine doğru ilerlediklerini duyurmuştu.

Hükümet güçlerinin Hafter milislerini başkente yönelik saldırılarında harekat ve lojistik merkezi olarak kullandıkları Giryan kentinden Haziran 2019'da çıkarmalarının ardından Terhune, milislerin toplanma ve ikmal noktası olarak öne çıkmıştı.

Kaynak: AA

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