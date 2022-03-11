Libya'da Temsilciler Meclisi'nin başbakanı Başağa, diyalog başlatma çabalarını kabul ettiğini açıkladı

Libya'da Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Fethi Başağa, diyalog başlatmak için yerel ve uluslararası siyasi çabaların olduğunu, kendilerinin bunu kabul ettiğini duyurdu.

Ülkedeki siyasi bölünmeden dolayı silahlı çatışmaların çıkacağı yönünde endişelerin artmasından sonra Başağa bir televizyon konuşması yaptı.

Başağa, kendisinin Facebook hesabında yayınlanan konuşmasında, "Her türlü diyaloğa hazırız, savaşa değil barışa çağırıyoruz, bu bir zayıflık değildir. Kim güce sahipse hoşgörülü ve akıllıdır ve onu asla kullanmaz." dedi.

Kendisinin kurduğu yeni hükümetin en önemli görevinin cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini yapmak olduğunu ifade eden Başağa, Başbakan Abdulhamid Dibeybe hükümetinin meşruiyetinin TM tarafından geri çekildiğini, görevinin sona erdiğini, yetki alanının sadece Trablus'la sınırlı kaldığını ve seçimleri yapamayacağını savundu.

Hükümetinin "tüm Libya'yı dolaşabileceği ve hizmetlerini ülke çapında genişletebileceği için" seçim yapabilecek birleşik bir hükümet olduğunu iddia eden Başağa, şöyle konuştu:

"Hala kararlıyız, hepimiz Trablus'taki karargahımızı devralma, çalışmalarımıza başkentte başlama ve Libya'nın hiçbir yerinde başka bir paralel hükümet olmayacağı konusunda kararlıyız."

Başağa hükümeti basın ofisinden bugün yapılan açıklamada, hükümetin Trablus'ta görevini yerine getirme ve tüm düzenlemeleri sorumlulukla tamamlama yolunda çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilmişti.

Kan dökülmemesi konusunda özen gösterildiği vurgusu yapılan açıklamada, "Trablus'a yönelen askeri gücün çatışma değil, vatanperver insanların daveti üzerine ve güvenlik hedefiyle hareket ettiği ve ardından kışlasına döndüğü" ifadelerine yer verilmişti.

Trablus çevresinde yaşanan askeri hareketlilik

Başkent Trablus yakınlarındaki Humus ve Terhune gibi kentlerde dün akşamdan itibaren yaşanan askeri hareketliliğin ardından uluslararası kuruluşlardan açıklamalar geldi.

Libya Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), başkent ve çevresinde güvenlik konusunda yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, taraflara sükunet çağrısında bulunmuştu.

ABD'nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard B. Norland'un da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa ile görüştüğü bildirilmişti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan seçti. Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.