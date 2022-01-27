Libya'da soğuk hava ve çalınan kablolar elektrik kesintilerini artırdı - Haberler
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Libya'da soğuk hava ve çalınan kablolar elektrik kesintilerini artırdı

AA, Aydoğan Kalabalık - Güncel
Libya'da soğuk hava ve çalınan kablolar elektrik kesintilerini artırdı

Libya genelinde etkili olan soğuk hava son iki haftadır elektrik kesintilerini iki katına çıkardı.

Libya genelinde etkili olan soğuk hava son iki haftadır elektrik kesintilerini iki katına çıkardı.

Libya Genel Elektrik Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus ve ülkenin doğusundaki Cebel el-Ahdar bölgesinde elektrik kesintilerinin en aza indirilebilmesi için bakım ve onarım çalışmalarının hızlandırıldığı belirtildi.

Çalışmalara ilişkin fotoğraflar yerel medyaya servis edildi.

Sirte'de elektrik kabloları çalındı

Şirket ayrıca, ülkenin bazı kentlerinde elektrik kablolarının çalınması nedeniyle uzun süreli kesintiler yaşandığını bildirdi.

Sirte'nin Sınai Mahallesi'nden 750 metre, sahil bölgesindeki gerilim hattından 1350 metre olmak üzere 2 bin 100 metre kablo çalındığı, bu nedenle bölgedeki ev ve iş yerlerine elektrik verilemediği kaydedildi.

Trablus'ta günde ortalama 2 saati bulan elektrik kesintileri, son iki haftadır 4 saate çıktı. Havaların soğumasıyla elektrikli ısıtıcı kullanımında yaşanan artışın da kesintilerde etkili olduğu belirtiliyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Aydoğan Kalabalık - Güncel

Tripoli, Sirte, Libya, Güncel, Haber

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