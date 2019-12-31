Libya'da siyasi dengeyi değiştiren General Halife Hafter kimdir?
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Libya'da siyasi dengeyi değiştiren General Halife Hafter kimdir?

Libya'da Kaddafi yönetiminin 2011'de devrilmesinden sonra ülkede devam eden iç savaş yeni boyuta ulaştı. Türkiye de Hafter'e karşı UMH'ye destek olarak bu ülkeye asker göndermeyi tartışıyor. Peki krizin derinleştiği ülkede Trablus yönetimini 'devirmeyi' hedefleyen General Halife Hafter kimdir?

31.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:20
Libya'da siyasi dengeyi değiştiren General Halife Hafter kimdir?

'da Muammer Kaddafi yönetiminin 2011'de devrilmesinden sonra ülkede devam eden iç savaş yeni boyuta ulaştı. Ülkenin büyük bölümünü kontrol altında tutan General ile Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında bölünmüş bir yapı var.


Türkiye de Hafter'e karşı UMH'ye destek olarak bu ülkeye asker göndermeyi tartışıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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