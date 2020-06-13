Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayın ve EYP'ler temizlenmeye başlandı Libya'da işgalden kurtarılan bölgelerde sivillerin evlerine emniyetle dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bomba imha uzmanları ve METİ timleri tarafından darbeci Hafter güçlerince döşenmiş tuzaklı patlayıcılar ve mayın sistemlerinin temizlenmesi ve hayatın...

Libya'da işgalden kurtarılan bölgelerde sivillerin evlerine emniyetle dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bomba imha uzmanları ve METİ timleri tarafından darbeci Hafter güçlerince döşenmiş tuzaklı patlayıcılar ve mayın sistemlerinin temizlenmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına başlandı. Darbeci General Hafter'in Libya'da işgal ettiği bölgelerin kurtarılmasıyla birlikte Hafter milislerinin döşedikleri mayınlar da teker teker temizleniyor. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin davetiyle bölgede Libya Ordusu'na Eğitim ve Danışmanlık desteği veren Türk Silahlı Kuvvetleri, sivillerin zarar görmemesi ve evlerine dönebilmeleri için mayın ve tuzaklanmış patlayıcıları temizlik çalışmalarına başladı. - ANKARA Kaynak: İHA