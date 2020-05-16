- Libya'da sığınmacıların bulunduğu binaya füze saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı - Libya'da sığınmacıların bulunduğu binaya füze saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı güçler sığınmacıların bulunduğu binaya füze saldırısı düzenledi.

- Libya'da sığınmacıların bulunduğu binaya füze saldırısı: 2 ölü, 2 yaralı

TRABLUS - Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı güçler sığınmacıların bulunduğu binaya füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı güçler başkent Trablus'un güneyindeki El Fernac bölgesinde bulunan sığınmacıların yaşadığı binaya füze saldırısı düzenledi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, füze saldırısı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin ise yaralandığı duyuruldu.

Kaynak: İHA