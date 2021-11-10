Libya'da seçimler için aday listesi belli oldu

Libya 24 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için aday listesini yayınladı.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için aday listesi açıklandı. Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yayınlanan listeye göre göre 10 partiden 155 aday seçimlere katılacak. Yaklaşık 6 milyonluk nüfusa sahip Libya'da, yurt dışında yaşayan 10 bin 729 seçmen de dahil olmak üzere toplamda 2 milyon 865 bin 624 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, Tunus'taki Libya Diyalog Konferansı'nda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve darbeci General Hafter'in doğu merkezli Libya Ulusal Ordusu (LNA) arasında 18 ay içinde seçimlerin yapılması konusunda anlaştığını duyurmuş, Tunus'ta gerçekleştirilen siyasi görüşmeler sonucunda tarafların parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılması konusunda anlaştığını açıklamıştı. - TRABLUS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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