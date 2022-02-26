Libya'da seçim talebiyle gösteri düzenlendi

ARALIK, IĞDIR (AA) - Libya'da yüzlerce kişi, seçimlerin yapılması ve geçiş döneminin sona ermesi talebiyle gösteri yaptı.

Sosyal medyadan ve sivil toplum kuruluşlarından yapılan çağrılar üzerine yüzlerce Libyalı, başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, "Uzatmaya hayır, seçimlere evet", "Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi kaldırılsın" ve "Meşruiyet hırsızlara değil halka aittir" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılanlardan siyasi aktivist Salah el-Bekkuş, AA muhabirine, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisinin (TM) zaten yıpranmış olan meşruiyetine son verilmesi ve hükümetin değişmesi için toplandıklarını söyledi.

Konsey ile TM'nin, görev sürelerinin uzatılmasını talep ettiğini ve 2.5 milyon seçmenin sandığa gitme hakkından mahrum edildiğini belirten Bekkuş, bu nedenle gösterilerdeki asıl taleplerinin seçimlerin yapılması olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplanmıştı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçilmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söylemişti.