Libya'da saldırılar yoğunlaşırken yardım sistemi çökmek üzere

04.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:23

Libya'da general Hafter Güçleri Trablus'un farklı yerlerine saldırmaya devam ediyor. Saldırılar sırasında kimliklerini kaybeden ve yerlerinden edilen kişilerin kayıtlarının tutulduğu "Yerlerinden Edilmiş Kişilere Yardım Sistemi" ise çökmek üzere.



General Hafter güçleri, Libya'nın başkenti Trablus'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Trablus ve diğer saldırı bölgelerinden kaçan sivillerin sayısı 50 bine ulaştı. Hayatta kalmak için evlerini terk ederek başka bölgelere kaçan siviller, Hafter saldırıları sırasında kimlik ve resmi belgelerini de ya kaybetti ya da yıkılan evlerinin enkazı altında kaldı. Bilgileri bulunmayan ya da kaybolan sivillerin bilgileri, yetkililer tarafından oluşturulan Yerlerinden Edilmiş Kişilere Yardım Sistemi'ne kaydediliyor. Ancak yardım sistemi, son zamanlarda yoğunlaşan saldırılar nedeniyle çökme tehlikesi ile karşı karşıya. Bu nedenle yetkililer sivillerin kaydını tutarken sıkıntı yaşıyor. Kayıtlı bilgilerini inceleyen yetkililer, sivillerin konaklama ve maddi yardım gibi sorunlarına çare arıyor.



Sistem, Sivil Durum Kurumu ve Sosyal Güvenlik Fonu tarafından, çatışma alanlarında yerinden edilen ve yardıma ihtiyaç duyan sivillerin kaydını tutmak ve sivillere maddi yardım sağlamak amacıyla kuruldu.



Sistemin sorumlusu, "Bizim farklı ofislerimiz var, onlardan sürekli kayıt talepleri geliyor. Şimdiye kadar 50 bin talep aldık. Sistemimizde şimdi 23 bin vatandaş kayıtlı, kayıt işlemlerine devam ediyoruz. Yerinden edilen kişilerin sayısı artıyor bazen problem yaşıyoruz" dedi. Bir Libya vatandaşı da, "Bütün yerinden edilen kişiler için bir nüfus sayımı yapılmalı. Böylece bize yardım etmek daha kolay olur" ifadesini kullandı. - TRABLUS

Kaynak: İHA