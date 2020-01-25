Libya'da petrol üretimi yüzde 75 düştü: Zarar 256 milyon dolara yükseldi

25.01.2020 19:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:58

Libya'da General Halife Hafter'in baskısının ardından 18 Ocak'tan beri faaliyetlerini askıya alan petrol rafinerilerinden dolayı ülkenin zararının 256 milyon dolara ulaştığı açıklandı.



Ulusal Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre bu tarihten beri ham petrol üretimi yüzde 75 azalarak günlük 1,2 milyon varilden 320 bin varile düştü. Ofis bu kaybın nedeninin Halife Hafter'e bağlı güçlerin ülkenin doğu ve güneyindeki en önemli liman ve petrol üretim alanlarını kapatması olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle