Libya'da petrol üretimi resmi olarak yeniden başlıyor
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Libya'da petrol üretimi resmi olarak yeniden başlıyor

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülke genelindeki petrol limanlarında üretim ve ihracatın başlayacağını duyururken, 6 aydır devam eden kesinti nedeniyle petrol üretim hacminin düşük olacağı uyarısında bulundu.

Libya'da petrol üretimi resmi olarak yeniden başlıyor
10.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:31

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülke genelindeki petrol limanlarında üretim ve ihracatın başlayacağını duyururken, 6 aydır devam eden kesinti nedeniyle petrol üretim hacminin düşük olacağı uyarısında bulundu.

Afrika'nın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatından sorumlu NOC, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelindeki petrol ihracatına ilişkin mücbir sebep halinin kaldırıldığını ve ilk olarak Sidra Petrol Limanı'ndaki ham petrol tanker gemisine yükleme yapılacağını belirtti.

Ülke genelinde ocak ayından bu yana petrol üretimine karşı uygulanan yasa dışı blokajın petrol rezervlerinde yol açtığı tahribat sonucu üretimin ilk aşamada düşük başlayacağı kaydedilen açıklamada, kapasite artışının zaman alabileceği belirtildi.

Açıklamada, ifadelerine yer verilen NOC Genel Müdürü Mustafa Sanallah, ulusal iyileşme adına bu adımı atabildikleri için memnuniyet duyduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu başarılı sonucu sağlamak için görüşmelere katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür ediyoruz. Bu adım, kalıcı barış ve istikrarı tesis etmek için ortak ulusal çıkar üzerinde uzlaşılan bir an olarak kabul edilmeli."

Sanallah, altyapının kalıcı hasar gördüğü bir durumda, önceliğin tesislerin bakımı için bütçe ayrılması olduğunu ifade ederek, "Libya'nın petrol üretiminin yeniden esir alınmaması için doğru adımların atılmasının önemini" vurguladı.

Açıklamada ayrıca Libya ekonomisinin, petrol kesintisi nedeniyle bugüne kadar 6,5 milyar dolar zarar etmesinin yanı sıra NOC'nin üretim kesintisi kaynaklı altyapıda doğan zararı gidermek için büyük bir maliyetle karşı karşıya olduğu bilgisi yer aldı.

Hafter'e bağlı grup engellemişti

NOC, iki gün önce yaptığı açıklamada, Sidra Petrol Limanı'nda mücbir sebep halini kaldırmaya yani üretimi yeniden başlatmaya hazır olduğunu ancak paralı askerlerin limanı terk etmesini ve limandaki bir tankere depodan ham petrol yüklenmesini şart koşmuştu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, daha sonra yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grubun, üretimin durmuş olduğu Sidra Petrol Limanı'nda bir petrol tankerine depodan ham petrol yüklenmesini engellediğini duyurmuştu.

NOC, Libya'da üretim kesintisinden kaynaklı petrol altyapısının uğradığı zararın durdurulması ve ülkenin petrol varlıklarının daha da kötüye gitmesini önlemek için üretimin bir an önce başlaması gerektiğini bildirmişti.

Ekonomik kayıp 6,5 milyar doları aştı

Hafter yanlısı grupların, Libya hükümetine giden kaynakları kesmek için ülkenin doğu kesimlerindeki petrol tesislerini ocak ayında kapatmasıyla petrol üretimi neredeyse durma noktasına geldi.

Bu yıl başında günde 1,2 milyon varil ham petrol üretebilen Afrika'nın en büyük petrol rezervi ülkesi Libya, Hafter yanlısı grupların altı aydan uzun süre petrol üretimini kesintiye uğratması nedeniyle günde yüz bin varilin altına gerilemiş, ülkede akaryakıt kuyrukları sıradan hale gelmişti.

NOC, geçen haftalarda, ülkenin güneyindeki yüksek kapasiteye sahip ancak üretimin durmuş olduğu Şerara Petrol Sahası'na Rus ve diğer yabancı paralı askerlerin girmesinden derin kaygı duyulduğunu açıklamıştı.

Hafter yanlısı kabileler, ülkedeki petrol üretimini durdurmaya yönelik eylemlerine son verdiklerini ve üretimin yeniden başlayacağını duyurmuştu. NOC, petrol üretim tesislerinin birçoğunda mücbir sebep halinin devam ettiğini, yani üretimin başlamadığını açıklamıştı.

NOC ayrıca, BM ve ABD liderliğinde bölgesel güçlerle Libya'da petrol üretiminin yeniden başlamasına ilişkin yürütülen görüşmelerden "umutlu" olduğunu bildirmişti.

Uzmanlar, Libya'da hükümet karşısında üst üste kayıplar veren ve siyasi müzakerelere dönülmesi için çıkış yolu arayan Hafter'in, pazarlık kozu olarak kullandığı petrol üretim kesintisi nedeniyle uluslararası baskı altında olduğunu ifade etmişti.

NOC, giderek uzayan kesintisinin altyapıya zarar verdiğini, üretimi yarı yarıya düşürebileceği ve petrol kuyularındaki verimi kalıcı biçimde bozabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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