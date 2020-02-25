Libya'da petrol sahalarının kapalı olması üretimi düşürdü

25.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:24

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ihracat limanları ve petrol boru hatlarının kapalı olması nedeniyle üretimin günlük 122,43 bin varile düştüğünü belirtti.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, üretim oranlarındaki düşüşün 24 Ocak'tan bu yana 2,1 milyar dolardan fazla mali kayba neden olduğu aktarıldı.

Petrol ve gaz üretiminde halen büyük bir gerileme yaşandığı kaydedilen açıklamada, ülkede güvenlik koşullarının kötüleşmesinin tedarik ve nakliye süreçlerini aksattığı ifade edildi.

Açıklamada kurumun doğu ve merkezi bölgelere vatandaşların taleplerini ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli miktarda yakıt sağlamaya devam ettiği kaydedildi.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları isimli silahlı grup, 18 Ocak'ta yine Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesi'nden gelen talimatla Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra petrol ihracat limanı ile Şarara ve el-Fil kuyularını kapattığını duyurmuştu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu ise mücbir sebep hali ilan ederek, günlük yaklaşık 55 milyon dolar zarar edileceğini belirtmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün verilerine göre Libya'da Ocak ayında ham petrol üretimi günlük 1,13 milyon dolara ulaştı.

Kaynak: AA