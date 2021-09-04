Libya'da Petrol Hilali Bölgesi halkı, limanlarda petrol ihracatını durduracak
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Libya'da Petrol Hilali Bölgesi halkı, limanlarda petrol ihracatını durduracak

Libya'da Petrol Hilali Bölgesi halkı, limanlarda petrol ihracatını durduracak
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Libya'da Petrol Hilali Bölgesinde halk, talepleri yerine getirilinceye kadar petrol limanlarından ihracatın durdurulacağını belirtti.

Libya'da Petrol Hilali Bölgesinde halk, talepleri yerine getirilinceye kadar petrol limanlarından ihracatın durdurulacağını belirtti.

Petrol Hilali bölgesi halkını temsil eden bir grubun yaptığı açıklama, Libya merkezli "February" televizyonun Twitter hesabında görüntülü olarak yayımlandı.

Grup açıklamasında, Brega, Ras Lanuf, Zuveytine ve Sidra'daki petrol şirketlerinin limanlardaki petrol ihracatını durduracağını açıkladı.

Açıklamada, Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah'ın görevden alınması için işlemler başlatılıncaya ve Petrol Hilali Bölgesi halkından seçilen yeni bir yönetim kurulu oluşturuluncaya kadar petrol ihracatına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı daha önce, Sanallah hakkında, işlediği bir takım ihlaller nedeniyle soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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