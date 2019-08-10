- Libya'da patlama: 2 BM personeli öldü
- Libya'da patlama: 2 BM personeli öldüTRABLUS - Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 2 Birleşmiş Milletler çalışanın hayatını kaybettiği öğrenildi.
10.08.2019 20:07
- Libya'da patlama: 2 BM personeli öldü
TRABLUS - Libya'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 2 Birleşmiş Milletler çalışanın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Libya'nın Bingazi kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu BM bünyesinde çalışan 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Kaynak: İHA