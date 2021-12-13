Libya'da parlamento seçimleri için aday listelerinin açıklanması gecikecek

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, parlamento seçimleri için aday listelerinin açıklanmasında gecikme yaşanacağını bildirdi.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, parlamento seçimlerine aday başvurularının beklenenin üzerinde olmasından ötürü inceleme ve değerlendirme işlemlerinin planlanandan fazla vakit alacağı ifade edildi.

Bu nedenle ön aday listelerinin açıklanmasında kısa bir gecikme yaşanacağı bilgisi verilen açıklamada, halihazırda 75 seçim bölgesi için 5 bin 385 adaylık talebinin incelendiği kaydedildi.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, 8 Kasım'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri için adaylık başvurularının başladığını duyurmuştu.

Başkanlık seçimleri için başvuru süresi 22 Kasım'a, parlamento seçimleri için ise 7 Aralık'a kadar devam etmişti.

Seçimlerin altyapısıyla ilgili tartışmalar

Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.

Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.

TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Son Dakika Haberleri

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