Libya'da orduda üst düzey komutanlara, izinsiz yurt dışına çıkış ve medyaya açıklama yasağı getirildi
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Libya'da orduda üst düzey komutanlara, izinsiz yurt dışına çıkış ve medyaya açıklama yasağı getirildi

Libya'da orduda üst düzey komutanlara, izinsiz yurt dışına çıkış ve medyaya açıklama yasağı getirildi
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkedeki üst düzey komutanların izinsiz yurt dışına çıkışını ve medyada yer almalarını yasakladı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkedeki üst düzey komutanların izinsiz yurt dışına çıkışını ve medyada yer almalarını yasakladı.

Başkanlık Konseyi Sözcüsü Necva Vehibe Twitter hesabından, konuya ilişkin resmi belgenin 8 Nisan'da yayınlandığını açıkladı.

Kararda, yasağın orduda komuta seviyesindeki tüm subayları kapsadığı, hangi sebeple olursa olsun sefer öncesinde Başkomutan Muhammed el-Menfi'den izin alınması gerektiği kaydedildi.

Diğer askeri personel için ise askeri istihbarat dairesinden uygulanmakta olan icraatların yerine getirilerek izin almalarının yeterli olduğu belirtildi.

Resmi belgeye göre, Menfi, rütbeleri ve görevleri ne olursa olsun tüm askeri personelin medyaya açıklama yapmasını yasakladı.

Söz konusu belgede, bazı subayların yurt içi ve yurt dışındaki bazı medya kuruluşlarına siyasi içerikli açıklamalarda bulunduğu, bu durumun ordunun temel görevinin dışına çıkmak anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Yasağa uymayanların askeri yükümlülüklere göre hukuki cezaya çarptırılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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