Libya'da mühimmat patlaması nedeniyle bir çocuk hayatını kaybetti
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Libya'da mühimmat patlaması nedeniyle bir çocuk hayatını kaybetti

18.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:25
Libya'da mühimmat patlaması nedeniyle bir çocuk hayatını kaybetti

Libya'da askeri mühimmatın patlaması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.

Libya'da askeri mühimmatın patlaması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı.

Libya Sağlık Bakanlığına bağlı İlk Yardım ve Olağanüstü Durum Başkanlığı Sözcüsü Usame Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde patlama meydana geldiğini belirtti.

Ali, patlamanın askeri mühimmat kaynaklı olduğunu ve çocukların mühimmatla oynadığı sırada gerçekleştiğini söyledi.

Olayda bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, 3 çocuğun yaralandığını kaydeden Ali, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Mühimmatın niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Libya ordusundan 22 Mayıs 2020'de yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'un güneyinden çekildiği sırada Selahaddin, El-Meşru ve Ayn Zera bölgelerine mayın yerleştirdiği duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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