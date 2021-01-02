Libya'da Misrata Havaalanı uçuşlara yeniden başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Libya'da Misrata Havaalanı uçuşlara yeniden başladı

02.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 02.01.2021 16:04
Libya'da Misrata Havaalanı uçuşlara yeniden başladı

Libya'nın Misrata kentindeki uluslararası havaalanı, 5 aylık aradan sonra uçuşlara yeniden başladı.

Libya'nın Misrata kentindeki uluslararası havaalanı, 5 aylık aradan sonra uçuşlara yeniden başladı.

Havaalanı yönetiminin yaptığı açıklamada, ilk uçuşun dün Libya'nın özel bir havayolu şirketi ile Tunus'a yapıldığı belirtildi.

Havaalanı Müdürü Adil Gazit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaalanının geliştirilmesi ve yolcu salonunun yenilenmesi için Türk şirketi Albayrak Holding ile görüşmekte olduklarını kaydetti.

Havaalanında geçen yıl 4 Ağustos'ta kaza sonucu çıkan yangın nedeniyle hava trafiği durdurulmuştu.

Misrata, başkent Trablus ve Bingazi'nin ardından Libya'nın üçüncü büyük kenti durumunda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Çağla Şıkel Hande Erçel Bülent Ersoy
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Çocuk Bursa Yılbaşı Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libya'da Misrata Havaalanı uçuşlara yeniden başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 16:08:11. #1.15#
title