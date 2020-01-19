Libya'da meşru hükümetten Hafter'e "ateşkes ihlali" suçlaması
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Libya'da meşru hükümetten Hafter'e "ateşkes ihlali" suçlaması

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

19.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:56
Libya'da meşru hükümetten Hafter'e

'nın uluslararası meşruiyete sahip temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin, başkent 'un güneyinde ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin, başkentin güneyindeki El-Hallatat bölgesinde ateş açtığını ifade etti.

Kanunu, Hafter güçlerinin bu saldırıyla ateşkesi yeniden ihlal ettiğini belirtti.

Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara 12 Ocak gece yarısı devreye girmek üzere yaptığı ateşkes çağrısı, ihlallere rağmen sahada büyük ölçüde geçerliliğini koruyor.

Kaynak: AA
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