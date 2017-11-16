Libya'da Mahsur Kalan Faslı Göçmenler

Fas, Libya'da mahsur kalan 233 vatandaşının güvenli bir şekilde ülkeye getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.



Göç ve Yurtdışında Yaşayan Faslılardan Sorumlu Delege Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Libya'da mahsur kalan Fas vatandaşlarının güvenliği sağlanarak ülkeye getirilmesi için farklı kurumlarla entegreli olarak çalışmaların büyük bir ciddiyetle devam ettiği belirtildi.



Kurban Bayramından önce 200 Fas vatandaşının Libya'dan ülkeye getirildiği hatırlatılan açıklamada, "Daha önce gerçekleştirdiğimiz operasyonda olduğu gibi Libya'da mahsur kalan 233 vatandaşımızın güvenli bir şekilde ülkeye getirilmesi sürecini yakından ve dikkatle bir şekilde takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.



Yasadışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan Faslı göçmenler, sosyal medya üzerinden yayımladıkları video ile Libya'da mahsur kaldıklarını dünya kamuoyuna duyurmuştu. Videoda ülkelerine dönmek istediklerini belirten göçmenlerin bu çağrısını öğrenen Fas Kralı 6. Muhammed, vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için çalışmaların başlatmasını emretmişti.