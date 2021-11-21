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Libya'da kurtarılan Halil Gözel'in kızı: Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Libya'da kurtarılan Halil Gözel'in kızı: Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz

LİBYA'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Katar İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmasıyla kurtarılan 7 Türk vatandaşından Halil Gözel'in kızı Meltem Gözel Demir, "Bu güzel sonucu almamızı sağlayan tüm yetkililere,...

LİBYA'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Katar İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmasıyla kurtarılan 7 Türk vatandaşından Halil Gözel'in kızı Meltem Gözel Demir, "Bu güzel sonucu almamızı sağlayan tüm yetkililere, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan, çoğu lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay'ın kurtarılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı ve MİT tarafından uzun süredir yürütülen çalışmalar başarıyla sonuçlandırıldı. Katar İstihbarat Teşkilatı'nın da destek verdiği çalışmalarla 7 vatandaş Türkiye'ye getirildi.

Kurtarılan vatandaşlardan 2 çocuk babası, pastane işletmecisi Halil Gözel'in Adana'daki ailesi, mutlu haber le sevinç yaşadıklarını söyledi. Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki yakınları, Gözel'in evine dönmesini heyecanla beklediklerini belirtti.

Halil Gözel'in kızı Meltem Gözel Demir, "Libya'da 2 yıldır Hafter güçlerince alıkonulan babam ve 6 Türk vatandaşının Türkiye'ye geldiği haberini aldık. Bu güzel sonucu almamızı sağlayan tüm yetkililere, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Libya'da kurtarılan Halil Gözel'in kızı: Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz

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