Libya'da Kovid-19 nedeniyle haftada 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak
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Libya'da Kovid-19 nedeniyle haftada 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Libya hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında her hafta cuma ve cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldı.

Libya'da Kovid-19 nedeniyle haftada 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak
17.06.2020 21:15 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:18

Libya hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında her hafta cuma ve cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldı.

Libya Hükümeti Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, her hafta cuma ve cumartesi günleri tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, diğer günlerde ise yasağın akşam saat 20.00 ile ertesi sabah 06.00 arasında uygulanacağı belirtildi.

Ülkenin güneyindeki tüm bölgelerde uygulanan sokağa çıkma yasağının yanı sıra şehirlerarası seyahat yasağının devam ettiği kaydedilen açıklamada, gece sokağa çıkma yasağının da 10 gün uzatıldığı ifade edildi.

Libya hükümeti 15 Nisan'da Kovid-19'la mücadele kapsamında 10 gün, geceleri sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ve daha sonra süreyi defalarca uzatmıştı.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinin en son açıklamasında, ülkedeki toplam vaka sayısının 484, hastalıktan iyileşenlerin sayısının 76, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10 olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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