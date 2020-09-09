Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 324'e yükseldi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 324'e yükselirken, Ürdün'de de vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 324'e yükselirken, Ürdün'de de vaka sayısı arttı.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 879 kişinin enfekte olduğu, 82 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 324'e, vakaların 20 bin 462'ye, iyileşenlerin 2 bin 329'a çıktığı ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı da 78 kişide daha virüs tespit edildiğini, 34 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Böylece vaka sayısının 2 bin 659'a, sağlığına kavuşanların sayısının da 1919'a ulaştığını aktaran Bakanlık, ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 19 olduğunu hatırlattı.

Tunus'ta 265 sağlık çalışanı virüse yakalandı

Tunus Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Nassaf bin Aliyye, başkentte düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde virüse yakalanan 5 binden fazla kişi arasında 265 sağlık çalışanı olduğunu açıkladı.

Tunus Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ülkede bugüne kadar 5 bin 417 kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken, hastalardan 1862'si iyileşti, 96 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA