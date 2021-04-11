Libya'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı
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Libya'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı

Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel
Libya'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı

Libya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kitlesel aşılamanın başladığı bildirildi.

Libya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kitlesel aşılamanın başladığı bildirildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınına karşı aşılamanın başladığını açıkladı.

Aşıyı ülkeye getirmenin kolay olmadığına, birçok devlet ve hükümet başkanlarıyla bu çerçevede görüşmeler yaptıklarına dikkati çeken Dibeybe, kendisi ve ailesinin aşının ilk dozunu vurulduğunu belirtti.

Ulusal Hastalıklarla Mücadele Merkezi Müdürü Bedreddin en-Neccar da aşılarda öncelik sırasının, sağlık çalışanları, yaşlılar ve ardından kronik hastalıkları bulunan kişiler olduğunu söyledi.

Libya'da son verilere göre, virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 807, toplam vaka sayısı ise 166 bin 888 oldu.

Tunus'ta son 24 saatte salgın sebebiyle 56 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan Tunus Sağlık Bakanlığının açıklamasında, 1460 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 270 bin 29'a çıktığı bildirildi.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 56 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısının 9 bin 235'e yükseldiği belirtilen açıklamada, 224 bin 397 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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