Libya'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Libya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm vakasının gerçekleştiği bildirildi.

Libya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm vakasının gerçekleştiği bildirildi.

Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi yaptığı açıklamada, vefat eden 85 yaşında bir kadına yapılan testin pozitif çıktığı duyuruldu.

Resmi verilere göre, ilk ölüm vakasının yaşandığı ülkede 11 koronavirüs hasta bulunuyor.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığı perşembe akşamı yaptığı açıklamada, 6 yeni ölüm ile ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 58'e yükseldiği bildirildi.

Bakanlık bülteninde, yeni 86 vakayla birlikte ülkede koronavirüs hastasının 865'e ulaştığı kaydedildi.

İlk koronavirüs vakasının 14 Şubat'ta duyurulduğu Mısır'da çeşitli önlemlerin yanı sıra kısmi sokağa çıkma yasağı alınmıştı.

Fas

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüsten ölüm kaydedilmediği ülkede 66 yeni tanıyla toplam vaka sayısı 708'e ulaştı.

Bakanlık hastalardan 4'ünün daha iyileştiğini duyurdu. Bugüne kadar toplam 31 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Fas'ta ilk koronavirüs vakası 3 Mart'ta duyurulmuştu.

Kaynak: AA