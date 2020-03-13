Libya'da koronavirüs önlemleri kapsamında okullar 2 hafta tatil edildi Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronovirüse (Kovid - 19) karşı alınan önlemler kapsamında okulların 2 hafta tatil edildiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronovirüse (Kovid - 19) karşı alınan önlemler kapsamında okulların 2 hafta tatil edildiğini duyurdu.

Eğitim Bakanı Muhammed Ammari Zayid tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen istişareler neticesinde koronavirüse karşı tedbirler çerçevesinde ülkedeki bütün eğitim ve öğretim kurumlarının 2 hafta süreyle tatil edilmesi kararı alındığı belirtildi.

Libya'da şu ana kadar hiçbir koronavirüs vakasına rastlanmadığını kaydeden Zayid, 15 Mart Pazar gününden itibaren ilköğretim okulları ile enstitü ve üniversitelerin önlem amaçlı kapatılmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

Zayid ayrıca tüm öğrenci ve velilere virüsten korunma tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu ve öğrencilerin kalabalık yerlerden uzak tutulmasını istedi.

UMH Sağlık Bakanlığından son olarak 8 Mart'ta bir açıklama yapılmış ve Libya'da koronavirüs vakasına rastlanmadığı duyurulmuştu. Ülkede konuya ilişkin son 5 gündür herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA