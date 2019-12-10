Libya'da kim kiminle savaşıyor? Türkiye ve uluslararası güçler hangi tarafı destekliyor?

10.12.2019 09:01 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:01

Libya Muammer Kaddaf'inin devrilmesinin ardından kaosa sürüklendi. Ülkede 2011 yılından sonra başlayan iç savaş devam ederken, zaman içinde iki farklı yönetim ortaya çıktı.



Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Libya'da çatışmalar nedeniyle sayısı tam olarak bilinmese de şu ana kadar binlerce kişi hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle