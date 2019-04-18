Libya'da Kim Kiminle Neden Savaşıyor?

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü iç savaşın devam ettiği Libya'da son iki haftadır devam eden çatışmalarda 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Örgüt ayrıca çatışmalarda bine yakın kişinin de yaralandığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Libya Misyonundan yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda konuşlu General Halife Hafter'in 4 Nisan'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emriyle patlak veren çatışmalarda bugüne kadar 205 kişinin öldüğü, 913 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle