Libya'da Kaddafi yanlılarından, Hafter ile ayrılık mesajı
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Libya'da Kaddafi yanlılarından, Hafter ile ayrılık mesajı

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi yanlısı "Cemahiriye" televizyonu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile iş birliğini sonlandırmanın işaretlerini vererek, Hafter'i "emirlerini dışarıdan alan ve dış güçlerin planlarını Libya'da uygulayan birisi"...

Libya'da Kaddafi yanlılarından, Hafter ile ayrılık mesajı
21.05.2020 18:41 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:41

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi yanlısı "Cemahiriye" televizyonu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile iş birliğini sonlandırmanın işaretlerini vererek, Hafter'i "emirlerini dışarıdan alan ve dış güçlerin planlarını Libya'da uygulayan birisi" olmakla suçladı.

Kaddafi yanlısı Cemahiriye TV'nin, bir milyondan fazla takipçisi bulunan resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Hafter'e ülkedeki mevcut çatışma ortamından dolayı tepki gösterildi.

Açıklamada, "Gerçek komutanlar savaş alanında çarpışmalı binlerce kilometre ötedeki lüks evlerinden sıradan halkın kanı pahasına ticari ve siyasi anlaşmalarla uğraşmamalı." ifadeleri kullanıldı.

Kaddafi yanlılarının ülke içinde Hafter ile iş birliğinin sona ermesine işaret edilen açıklamada, "Vatiyye Üssü'nün düştüğünü yeni duyan, bir buçuk yıldır hiçbir cepheyi ziyaret etmemiş sanal bir komutanlığın parçası olmayacağız." ifadelerine yer verildi.

Hafter'i "emirlerini dışarıdan almak ve dış güçlerin planlarının Libya'daki uygulayıcısı olmakla" itham eden Cemahiriye TV, Hafter'in Libya içindeki "taktiksel çekilmelerinin ve ateşkeslerin yurt dışından gelen emirler doğrultusunda gerçekleştiğine, Hafter'in bunları uygulamak mecburiyetinde kaldığına" dikkati çekti.

Kanalın açıklamasında, Trablus'a yönelik saldırısında Hafter'in zafere saatler kaldığı yönündeki açıklamaları, kendisini devlet başkanı ilan ettiği beyanları ve sözde ateşkes ilanları "hayali" şeklinde nitelenerek, "Libya'da cephe hattında kalanların siyasi bir rolü hak edebileceği" savunuldu.

Libya'yı 42 yıl otoriter biçimde yöneten Muammer Kaddafi, Arap Baharı isimli süreçte NATO'nun askeri müdahelesiyle devrilmişti.

Kaddafi'nin doğum yeri Sirte kenti, ocak ayında kent içindeki Medhali Selefi bir grubun taraf değiştirmesi ve Kaddafi yanlılarının Hafter tarafına geçmesiyle, Hafter milislerinin eline geçmişti. Libya'daki meşru hükümet güçleri kentten çekilmek zorunda kalmıştı.

Libya'daki hükümet ve ordu, başkenti ele geçirmek için bir yıl önce saldırı başlatan Hafter milislerine karşı ülkenin batısında birçok askeri başarı elde etmiş, bu başarılara eş zamanlı olarak ülke içindeki siyasi nüfuz alanını da genişletmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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