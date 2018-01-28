Libya'da Kaçak Göçmenler

Libya açıklarında 86 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyüp Kasım, açıklamasında, başkent Trablus'un kuzeybatısındaki Ebu Kemaş kenti açıklarında düzenlenen operasyonda bir lastik bot bulunduğunu belirtti.

Operasyonda Afrika ve Arap ülkelerinden 9'u çocuk 15'i kadın 86 göçmenin yakalandığını ifade eden Kasım, gerekli yardımın yapılmasının ardından göçmenlerin Tacura Sığınma Merkezi'ne nakledildiklerini kaydetti.

Libya Deniz Kuvvetleri, 2017 yılında yaklaşık 16 bin göçmenin kurtarıldığını duyurmuştu.

Ülkelerindeki çatışmalar ve güvenlik sorunları nedeniyle Avrupa'ya ulaşmak isteyen çok sayıda Afrikalı göçmen Libya rotasını kullanıyor.